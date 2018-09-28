Marmaris'te fırtına önlemleri

MUĞLA (İHA) – Marmaris Belediyesi, Orta Akdeniz üzerinde oluşacak olan ve Pazar günü Türkiye'de etkili olması beklenen tropik fırtına öncesi gerekli tedbirlerini aldı.

Marmaris Belediyesinden yapılan açıklamada; “Marmaris Belediyesi olarak meteoroloji verilerine göre bölgemizi 29 Eylül Cumartesi akşamından itibaren etkisi altına alması beklenen tropikal fırtına öncesinde ilgili birim ve personelimiz ile tüm hazırlıklarımızı yapmaktayız.

Belediye Başkanı Ali Acar koordinasyonunda başta Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, Fen İşleri, Destek Hizmetleri ve Zabıta Müdürlüğü yöneticileri ile Cuma günü saat 14.00'dan itibaren Belediyemiz bünyesinde bir kriz masası oluşturulmuştur. Vatandaşımız Belediyemize fırtınayla ilgili bilgi almak ve acil durum bildirmek üzere 153 (Zabıta) veya 412 13 69 numaralı telefonlardan ulaşabilecektir. Ayrıca internet bağlantılarının çalışıyor olması durumunda Whatsapp numaramız olan 0850.888 48 48'den de bilgi alışverişinde bulunabilirler. Belediye personelimiz Perşembe gününden itibaren dere yatakları ile su kanallarının temizliklerinin yanı sıra şiddetli fırtınada zarar görme olasılığına sahip bölgelerde inceleme çalışmalarını sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.