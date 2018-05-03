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03 Mayıs 2018 14:25

Marmaris’te gazeteciye eli kınalı uğurlama

Marmaris’te basın mensupları, askere gidecek olan meslektaşları için yemekli eğlence düzenledi.

Marmaris’te gazeteciye eli kınalı uğurlama

03 Mayıs 2018 14:25

CHP’li Belediye Başkanı Ali Acar ve meslektaşları gazetecinin eline kına yaktı.



Marmaris’te görev yapan medya mensupları, İHA muhabiri Ramazan Terkos için asker kınası yaktı. CHP’li Belediye Başkanı Ali Acar, Belediye Basın Halkla İlişkiler görevlisi Hasan Yücel, yerel, ulusal medya kuruluşları temsilcilerinin katıldığı etkinlikte, basın mensupları müzik eşliğinde eğlendi.


Sandalyeye oturtulan Terkos’a kınayı, Başkan Acar ve meslektaşları yaktı. Basın mensupları ve davetliler, adet gereği alınan hediyeler askere verip, hayırlı teskereler diledi. Basın mensupları masada bulunan kınayı ellerine yakarak meslektaşına destek oldu. Gecenin sonunda gazeteciler, askere gidecek meslektaşına sarılarak hayırlı teskereler diledi.


Gazeteci Ramazan Terkos’un kısa dönem olarak Ankara’da askeri görevini yapacağı, hafta sonunda birliğine teslim olacağı öğrenildi.




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