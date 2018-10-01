Marmaris'te huzurevi sakinleri kahvaltıda buluştu

01 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Marmaris Belediyesi Huzurevi'nde kalan yaşlılar için kahvaltı düzenlendi.

Organizasyonun ev sahipliğini Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar yaparken, Meclis üyeleri Gülnur Yıldırım, Ayşe Karadoğan ve Huzurevi Derneği Başkanı Zehra Yüzak da bu özel günlerinde huzurevi sakinlerini yalnız bırakmadı.

Başkan Acar, tüm yaşlılara huzurlu ve mutlu bir yaşam dileyerek “Yaşlılara saygı haftası nedeniyle bugün özel misafirlerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaşlanmak yaşamın bir parçası. Önemli olan yaşamımızı sağlıkla ve huzurla sürdürebilmek. Huzurevimiz biz göreve gelmeden önce hizmete açılmış bir tesisimiz. Belediye olarak mevcut sakinlerimizin, daha huzurlu ve mutlu şekilde barınmaları için çalışıyoruz. Ben orada görevli tüm personelimize büyüklerimize verdikleri hizmetlerden ve gösterdikleri özveriden ötürü teşekkür ediyorum. Sadece huzurevinde kalanlar değil, dünyanın tüm yaşlılarına sağlıklı bir ömür diliyor, ellerinden öpüyorum.” Hayatını Marmaris Belediyesi Huzurevi'nde sürdüren tiyatro sanatçısı Altan Karındaş da, yönetimin aldığı her türlü kararın kendilerinin menfaati için alındığını belirterek, çok mutlu olduklarını ifade etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen kahvaltıda, konuklar Başkan Ali Acar'la bol bol sohbet etti.