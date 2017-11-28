Diğer
Kategoriler
28 Kasım 2017 17:08

Marmaris’te ’Işıkla Yolculuk’ sergisi

Marmaris Halk Eğitim Merkezi’nde verilen fotoğraf eğitimini tamamlayan son kursiyerlerin eserlerinin yer aldığı ‘Işıkla Yolculuk’ adlı sergi açıldı.

Marmaris’te ’Işıkla Yolculuk’ sergisi

28 Kasım 2017 17:08


Marmaris Kültür ve Sanat Evi’nin ev sahipliği yaptığı serginin açılışına çok sayıda fotoğrafsever katıldı. Sergilenen 38 eser, ilk ziyaretçilerinin beğenisini topladı. ‘Işıkla Yolculuk’un 29 Kasım akşamına kadar açık olacağı belirtildi. Marmaris Halk Eğitim Merkezi Fotoğraf Eğitmeni Levent İnan, “Merkezimizce düzenlenen ve kursiyerlerimizin fotoğraflarının yer aldığı sergiyi ikinci kez düzenlemenin, gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İlki geçen seneydi, bundan sonra da devamını getirmeyi, gelenekselleştirmeyi planlıyoruz. Bugün sergi açılışımızda bizi yalnız bırakmayan güzide arkadaşlarımıza, sanat sevdalısı tüm katılımcılara çok teşekkür ediyoruz” dedi.


İnan, Merkez’deki fotoğraf kurslarının sabah ve akşam grupları halinde devam ettiğini, yeni dönem kayıtlarının hafta sonuna kadar yapılabileceğini de sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
12
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    13°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç