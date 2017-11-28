Marmaris’te ’Işıkla Yolculuk’ sergisi

Marmaris Kültür ve Sanat Evi’nin ev sahipliği yaptığı serginin açılışına çok sayıda fotoğrafsever katıldı. Sergilenen 38 eser, ilk ziyaretçilerinin beğenisini topladı. ‘Işıkla Yolculuk’un 29 Kasım akşamına kadar açık olacağı belirtildi. Marmaris Halk Eğitim Merkezi Fotoğraf Eğitmeni Levent İnan, “Merkezimizce düzenlenen ve kursiyerlerimizin fotoğraflarının yer aldığı sergiyi ikinci kez düzenlemenin, gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İlki geçen seneydi, bundan sonra da devamını getirmeyi, gelenekselleştirmeyi planlıyoruz. Bugün sergi açılışımızda bizi yalnız bırakmayan güzide arkadaşlarımıza, sanat sevdalısı tüm katılımcılara çok teşekkür ediyoruz” dedi.

İnan, Merkez’deki fotoğraf kurslarının sabah ve akşam grupları halinde devam ettiğini, yeni dönem kayıtlarının hafta sonuna kadar yapılabileceğini de sözlerine ekledi.