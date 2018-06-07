Marmaris’te izmarit kirliliğine dikkat çekildi

750 metre uzunluğundaki Atatürk caddesinde 15 metrede bir yer alan sigara söndürme aparatındaki izmaritlerle, buna karşın yerlere atılan izmaritler sayıldı. Küllüklerden 278 izmarit çıkarken, yerden ise 165 adet izmarit toplandı. İzmaritlerin daha çok toprakta söndürülerek o bölgeye atıldığı, çim alanlara ise atılmadığı gözlendi.

Rakamlar, belediyenin sigara tiryakilerini sigara izmaritlerini yere atma alışkanlığından vazgeçirmeye yönelik çalışmalarının sonuç vermeye başladığını gösterdi. Yetkililer sigara kullanan vatandaşlara ’"Marmarisli Kimliği" ne yeni bir artı eklemek için izmaritleri yere atmaya son!’ çağrısında bulundu.