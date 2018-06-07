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07 Haziran 2018 16:59

Marmaris’te izmarit kirliliğine dikkat çekildi

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde izmarit kirliliğine dikkat çekmek için farklı bir çalışmaya imza attı.

Marmaris’te izmarit kirliliğine dikkat çekildi

07 Haziran 2018 16:59


750 metre uzunluğundaki Atatürk caddesinde 15 metrede bir yer alan sigara söndürme aparatındaki izmaritlerle, buna karşın yerlere atılan izmaritler sayıldı. Küllüklerden 278 izmarit çıkarken, yerden ise 165 adet izmarit toplandı. İzmaritlerin daha çok toprakta söndürülerek o bölgeye atıldığı, çim alanlara ise atılmadığı gözlendi.


Rakamlar, belediyenin sigara tiryakilerini sigara izmaritlerini yere atma alışkanlığından vazgeçirmeye yönelik çalışmalarının sonuç vermeye başladığını gösterdi. Yetkililer sigara kullanan vatandaşlara ’"Marmarisli Kimliği" ne yeni bir artı eklemek için izmaritleri yere atmaya son!’ çağrısında bulundu.




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