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14 Mayıs 2018 18:09

Marmaris’te kaçak gölgeliklere yıkım kararı

Muğla-Marmaris’in kentsel sit alanında bulunan yat limanındaki bazı işletmelerin önünde bulunan kaçak sundurma ve gölgeliklerin yıkımı gerçekleşti.

Marmaris’te kaçak gölgeliklere yıkım kararı

14 Mayıs 2018 18:09

Marmaris Belediyesi ekipleri bugün tebligatın ardından gerekli düzenlemeyi yapmayan üç işletmenin önünü yasal hale getirmek için çalışma başlattı.


Marmaris’in kentsel sit alanında bulunan Yat Limanı, turizmin en canlı noktalarından biri. Muğla Kültür Varlıkları Koruma Kurulu, Yat Limanı’ndaki bazı işletmelerin önündeki kaçak gölgelik ve sundurmalarla ilgili Marmaris Belediyesi’ne yazı yazdı. Kentsel sit alanındaki kaçak yapılarla ilgili gerekli işlemlerin yapılması istendi.Marmaris Belediyesi de bu yazı üzerine çalışma başlattı.


Bölgedeki kaçak gölgelik ve sundurmalar tespit edildi. İmar Kanunu’nun 32 ve 42. maddesine aykırılık taşıyan unsurların ortadan kaldırılması için ekipler bugün çalışmaların yat limanında devam etti. Yat limanındaki üç işletmenin önündeki kaçak gölgelik ve sundurmaların kaldırılması için çalışma başlatıldı.


Marmaris Belediyesi İmar ve Şehircilik işleri Müdürü Özgür Han, çalışma hakkında bilgi verdi. Han ,“2016 yılının sonunda Muğla Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nun belediyeye yazdığı yazılar doğrultusunda, kentsel sit alanındaki yat limanın önündeki gölgelik ve sundurmalarla ilgili resmi yazışmalar yapıldı. Bu yazışma doğrultusunda yerinde teknik incelemeler yapıldı. Düzenlenen yapı tatil zaptı ve tutanaklar kurula sunuldu. İmar kanunun 32 ve 42. Maddesine göre işlem yapıldı. Yapı tatil zaptı düzenlendikten sonra tebligat yapıldı. İşletmelere bir ay süre tanındı. Bir ay içinde aykırılık giderilmeyen yerlerle ilgili yıkım kararı alındı. Yıkım kararı ilgililere tebliğ edildi. Yasal süreç tamamlandı. Turizm sezonu öncesi 25 işletmeye yönelik bir çalışmaydı. Bir çoğu kısmi düzeltme yaptı. Üç dört esnafla ilgili düzenleme yapılmamıştı. Bugün de düzenlemeden eksik kalan esnafın önündeki gayri yasal gölgeliklerle ilgili işlem yapmak için buradayız. En kısa sürede yasal hale getirilecek“ dedi




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