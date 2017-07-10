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10 Temmuz 2017 17:08

Marmaris’te kapkaç zanlısı adli kontrol şartıyla serbest

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, İngiliz turistin çantasını kapkaç yöntemiyle çalmaya çalışan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Marmaris’te kapkaç zanlısı adli kontrol şartıyla serbest

10 Temmuz 2017 17:08


Olay, geçen hafta Cumartesi günü saat 11.15 sıralarında Siteler Mahallesi 218 Sokak’ta meydana geldi. Kaldırımda eşiyle birlikte yürüyen İngiliz Edwina Campbel (45) adlı kadın turistin arkasından yaklaşan V.K. (30), kadının elindeki çantayı kapkaç yoluyla aldı. Bu sırada durumu fark eden kadının eşi, zanlının arkasından uçan tekme atarak elindeki çantayı düşürttü. Panikleyen kapkaççı hızla olay yerinde kaçarak gözden kayboldu.


İhbar üzerine sokağa gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, verilen eşkal üzerinden araştırma başlattı.Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, V.K.’nin kimliğini tespit etti. V.K., Atatürk Caddesi’nde bulunan halk plajında otururken polis tarafından yakalandı. Turistler, yapılan yüzleştirmede V.K.’yi teşhis ederek şikayetçi oldu.


Poliste işlemleri tamamlanan V.K., bugün sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. V.K’nin bir işte çalışmadığı ve sicili bulunmadığı öğrenildi.




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