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01 Mayıs 2018 16:49

Marmaris’te kitap bağış kampanyası

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Marmaris ilçesinde, AK Parti Kadın Kolları İlçe Teşkilatı önderliğinde kitap bağış kampanyası düzenlendi.

Marmaris’te kitap bağış kampanyası

01 Mayıs 2018 16:49


1 ay gibi kısa sürede toplanan tüm kitaplar Orhaniye İnci Narin İlköğretim okulu kütüphanesine bağışlandı. Toplanan kitapları Okul Müdürü Metin Ali Kumbaroğlu’na teslim eden İlçe Kadın Kolları Başkanı Elmas Bozkır, “Kitap toplama kampanyamız sürekli devam etmektedir. Orhaniye’de ki okulumuzdan başladık ve bu şekilde devam edecektir. Çocuklarımıza uygun hikaye, ders ve hatta test kitapları toplamaktayız. Bu kitapların temiz ve uygun olması önceliğimiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi Cahillik yok edilmedikçe, yerimizdeyiz. Yerinde duran bir şey ise geriye gidiyor, demektir. O yüzden okumalıyız çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırmalıyız. Kitap bağışında bulunmak isteyen herkes parti binamıza kitaplarını teslim edebilir” dedi.




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