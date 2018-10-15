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Marmaris'te köpek güzellik yarışması yapıldı

Marmaris Hayvan Hakları Koruma Derneği (MAHAYKO) tarafından belediyenin de katkılarıyla ’Köpek Güzellik ve Yetenek Yarışması’ bu yıl 9.

Marmaris Hayvan Hakları Koruma Derneği (MAHAYKO) tarafından belediyenin de katkılarıyla 'Köpek Güzellik ve Yetenek Yarışması' bu yıl 9. kez yapıldı.


Bir otelin bahçesinde düzenlenen yarışmaya birbirinden güzel 40 köpek katıldı. 15 kilogram altı ve üstü güzellik, kıyafet ve yetenek kategorilerinde yarıştırılan köpekler, sevimlilikleri ile dikkati çekti.


Aralarında Sibirya Kurdu, Doberman, Alman Kurdu, Yorkshire Terrier, İngiliz Bulldog, Fransız Bulldog, Golden Retriever, Labrodor Retriever ve Kaniş'in de bulunduğu köpekler kıyafet-yetenek- güzellik kategorisinde yarıştı.


İlk 10'a kalanlar tekrar podyuma çıkarak yeteneklerini sergiledi. Dereceye giren köpeklere ödülleri verildi.

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