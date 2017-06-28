Marmaris’te midye operasyonu

Piyasa değeri 15 bin lira olan, 16 çuval içerisinde toplam 400 kilogram midyeye el konuldu.

Alınan bilgiye göre, Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı Hisarönü Karakolu ekipleri, turistik Hisarönü Mahallesi’nde bir depoda midyelerin bulunduğu ihbarını aldı. Şehir merkezine 25 kilometre mesafedeki Hisarönü Mahallesi’ne gelen ekipler, bir evin alt kısmındaki depoya baskın düzenledi. Yapılan aramalarda depoda sağlıksız koşullarda çuvallar içine konulmuş midye bulundu. Piyasa değeri 15 bin lira olan 16 çuval midye imha edilmek üzere Marmaris İlçe Tarım ve Gıda Müdürlüğü’ne teslim edildi. Midyelerde yapılan incelemelerde ise sağlıksız koşullarda bekletildiği için bozulduğu tespit edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan L.S., çıkarıldığı mahkeme tarafından denetimli serbest bırakıldı. İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından şahsa para cezası kesileceği öğrenildi.