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19 Eylül 2017 20:26

Marmaris’te minibüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde turist taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Marmaris’te minibüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

19 Eylül 2017 20:26


Kaza, Marmaris-Gökova duble yolunun 13’üncü kilometresindeki Taşhan mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Dalaman’a yolcu taşıyan K.B yönetimindeki 48 SV 403 plakalı minibüs, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 48 M 5329 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan otomobilde ve minibüste bulunan Perihan Özcan (32), Emine Tütüncü (44), Mehmet Uysal (47), Meral Coşkun (39), Dilek Kutlu (44), Şehide Acar (49), Tülay Sarıbekya (38), Lara Uyar (9) ile minibüs sürücüsü K.B. (27) ve otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Marmaris’teki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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