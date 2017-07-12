Marmaris’te motosiklet kazası: 1 ölü

Kaza, Marmaris-Muğla karayolunun 25’inci kilometresindeki Çetibeli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun O.’nun kullandığı 16 LZZ 66 plakalı otomobil, çift şeritli karayolunda ilerlediği esnada iddiaya göre sinyal vererek tali yola girmek istedi. Bu sırada otomobilin arkasından süratli gittiği ileri sürülen Ergün Toraman(47) yönetimindeki 48 M 2337 plakalı motosiklet aracın sol ön kapısına çarptı. Kasklı sürücü çarpmanın etkisiyle önce havaya ardından beton zemine düştü.

Kazayı gören diğer sürücüler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Çetibeli Karakolu Kontrol Noktası ekipleri, yolda kontrolü sağladı. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı halde ambulansla hastaneye kaldırılan Toraman tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor