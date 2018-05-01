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01 Mayıs 2018 14:45

Marmaris’te orman yangını

Muğla’nın Marmaris ilçesinde öğlen saatlerinde yangın çıktı.

Marmaris’te orman yangını

01 Mayıs 2018 14:45

Yerleşim yerinin hemen bitişiğinden başlayan orman yangını kısa sürede büyüdü. Zamanla yarışan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.


Yangın İçmeler Mahallesi’nde meydana geldi. Bir anda ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verip yardım istedi. Hava sıcaklığının aniden yükseldiği ilçede uzun süredir yağış görmeyen ormanlık arazideki otlar hemen tutuşunca yangın bir anda ormanı sardı. Zamanla yarışan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.


Güvenlik güçleri çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangınla ilgili tahkikat başlattı.




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