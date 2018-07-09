Marmaris’te orman yangını

Alevlere 5 dakika içerisinde müdahale eden ekipler adeta bir faciayı önledi. Soğutma çalışmaları devam eden yangında yaklaşık 10 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Yangın saat 22:00 sıralarında Hisarönü’nde meydana geldi. Saat 22:05 sıralarında yangın ihbarı alan orman yangını söndürme ekipleri saat 22:10 sıralarında ilk müdahaleyi yaptı. Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik’in de bizzat koordine ettiği söndürme çalışmalarında havanın karanlık olması nedeniyle havadan müdahale edilemedi. Arazözlerin yanı sıra su tankerleri ve iş makinalarının kullanıldığı söndürme çalışmaların 125 personelin katıldığı belirtildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Saat 22:05’de Marmaris İşletmesi Hisarönü Şefliği Hisarönü mahallesinde ormanlık alanında sebebi henüz belirlenemeyen orman yangını başlamış olup; saat 22:10’da ilk müdahale yapılmıştır. Toplam 15 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 8 su tankeri,4 dozer, teknik personel dahil 125 personelimiz tarafından yangın 22:55’te kontrol altına alınmıştır. Yangının yerleşim birimine tehdidi an itibariyle söz konusu değildir” diyerek çalışmaların devam ettiğini belirtti.