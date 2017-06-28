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28 Haziran 2017 21:23

Marmaris’te ot yangını korkuttu

Muğla’nın Marmaris İlçesine bağlı Selimiye Mahallesi’nde, yol kenarındaki kuru otların tutuşması sonucu meydana gelen yangın büyümeden söndürüldü.

Marmaris’te ot yangını korkuttu

28 Haziran 2017 21:23


Yangın akşam saatlerinde ilçeye 44 kilometre mesafedeki turistlik Selimiye Mahallesi’nde meydana geldi. Yol kenarındaki kuru otlar henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tutuşarak yanmaya başladı. Alevleri gören mahalle sakinleri itfaiye haber verdikten sonra hortum ve bidonlarla alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri, 7 kilometre mesafedeki Bozburun Mahallesi’nden hareket ederek kısa sürede olay yerine ulaştı. Yarım saatlik bir çalışma sonucunda kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.




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