Marmaris’te ot yangını korkuttu

Yangın akşam saatlerinde ilçeye 44 kilometre mesafedeki turistlik Selimiye Mahallesi’nde meydana geldi. Yol kenarındaki kuru otlar henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tutuşarak yanmaya başladı. Alevleri gören mahalle sakinleri itfaiye haber verdikten sonra hortum ve bidonlarla alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri, 7 kilometre mesafedeki Bozburun Mahallesi’nden hareket ederek kısa sürede olay yerine ulaştı. Yarım saatlik bir çalışma sonucunda kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.