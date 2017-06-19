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19 Haziran 2017 13:32

Marmaris’te otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, kaldırımdan karşıya geçmeye çalışan 29 yaşındaki Gökhan Bozkurt’a otomobil çarptı.

Marmaris’te otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

19 Haziran 2017 13:32

Ağır yaralanan Bozkurt, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kaza, dün saat 23.30 sıralarında İçmeler-Marmaris karayolu Turban mevkiinde meydana geldi. Kaldırımdan karşıya geçmeye çalışan Gökhan Bozkurt’a Eyüp Özer’in kullandığı 48 N 6845 otomobil çarptı. Genç adam kazada başından ağır yaralandı. Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Bozkurt, ameliyata alındı. Ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Gökhan Bozkurt, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Eyüp Özer kaza sonrası gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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