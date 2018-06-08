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08 Haziran 2018 16:51

Marmaris’te palmiyeler yaz bakımına alındı

Marmaris’in sembolü haline gelmiş palmiye ağaçlarına Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından rutin yaz bakımı yapılıyor.

Marmaris’te palmiyeler yaz bakımına alındı

08 Haziran 2018 16:51


Yaz aylarında alt yaprakları kuruyan palmiyeler budanıyor. Çalışmalar kapsamında Atatürk, Kordon ve Ulusal Egemenlik Caddesi, Hasan ışık, Kemal Elgin ve Cumhuriyet Bulvarı’nda ve Yeni Datça Yolu’nda sayıları 500’ü geçen palmiyeye bakım yapılıyor.


Kent florasının farklı renklerinden biri olan palmiyelerin uzayan dalları kesilirken, çevrede bulunan araçların da zarar görmemesi için bazı önlemler de alınıyor. Yol kenarında park halinde bulunan araçları demirden bir iskeletle koruma altına alan yetkililer böylece oluşabilecek maddi zararların da önüne geçiyor. Öte yandan çalışmaya trafik akışının engellenmemesi için gece saat 03.00’da başlanıyor. Belediye yetkilileri, bakımsız palmiyelerin neden olduğu tehlikenin dışında görüntü kirliliğine de neden olduğunu belirterek yıllık bakımlarının aksatılmadan yapıldığını kaydetti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin, vinç yardımıyla yürüttüğü çalışmalar hafta sonu tamamlanacak.




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