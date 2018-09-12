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Marmaris'te ralli öncesi temizlik

Spor dünyasının kalbinin Marmaris’te atacağı Dünya Ralli Şampiyonası öncesinde Belediye birimleri hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor dünyasının kalbinin Marmaris'te atacağı Dünya Ralli Şampiyonası öncesinde Belediye birimleri hazırlıklarını sürdürüyor.


Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli de yarış güzergahlarında temizlik çalışması gerçekleştirdi. Asparan, Çetibeli, Bördübet bölgesi, Çiçekli Koyu yol kenarları ve ormanlık alan temizlendi.


Öte yandan Ula ilçe sınırları içinde kalan bölgede de inisiyatif alarak, bölgenin en iyi şekilde temsil edilebilmesi için temizlik çalışması gerçekleştirildi. Asparan'da yer alan servis alanı ve çevresinin de sorumluluğu Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde bulunuyor.

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