Marmaris’te Rus Dili Olimpiyatı gerçekleştirildi

Marmaris Çağdaş Bilim Koleji’nde ünlü Rus Yazar Turgenyew, Rus Milli Marş Yazarı Sergey Mikhalkov adına düzenlenen Rus Dili Olimpiyatı gerçekleştirildi. Türkiye Rusya ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi amacıyla yapılan yarışmaya, ana dili Türkçe ve Rusça olan, Marmaris’te ikamet eden 6-15 yaş aralığında 40 çocuk katıldı. Rus Dili Olimpiyatları’na Rusça konuşabilen, Türk ve Rus öğrencilerin, Rus dilini öğrenmesine ve devam etmelerine teşvik amacıyla yapıldı. Marmaris Çağdaş Bilim Koleji’nde gerçekleşen olimpiyatta, 6-9 yaş arası öğrenciler 1. Grupta mücadele ederken, 2. Grupta ise 10-15 yaş aralığındaki öğrenciler yarıştı. Rusça olimpiyatları Marmaris ayağında, Olga Sezgin, İrina Kurtuluş ve Anna Küçüker jüri olarak görev aldı. Organizasyon yardımcıları, Ludmila Sanar ve Galina Kalkavan projeye destek verdi. Rus Olimpiyatlarının Marmaris ayağına, Marmaris Belediyesi, Çağdaş Bilim Koleji, TÜRSAB ve turizmci Okan Kalakavan sponsor oldu.

Projenin Marmaris ayağını, eşi Türk olan ve Rusça Öğretmeni ve Pedagoji alanında yüksek lisans eğitimi alan, Marmaris Rusya Kültür ve İşbirliği Derneği yetkilisi Olga Sezgin düzenledi. Ayrıca Rus Dili Olimpiyatlarına, Rus Kültür Merkezi, Slav dilleri Eğitimcileri ve Tercümanlar Derneği Katılımları, Türkiye Rusya Büyükelçiliği, Rusya Başkonsolosluğu, Rusya Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Türkiye Rusya Parlamentolar Arası Destek Grubu Ankara, Rus Dünyası Vakfı Moskova, İstanbul Valiliği, yarışmaların gerçekleşeceği kent ve ilçelerdeki idari birimler, kamu kuruluşları, özel şirketler ve eğitim kurumları destek verdi. Rus Dilini Olimpiyatlarının Türkiye geneli finali Antalya’nın Alanya ilçesinde Ekim ayı içerisinde yapılacak.

Ünlü Rus Yazar Turgenyew, Rus Milli Marş Yazarı Sergey Mikhalkov adına düzenlenen Rus Dili Olimpiyatı, Rusya Federasyonu hükümeti tarafından 20 Mayıs 2015 tarihinde onaylanmış, 2016-2020 yılları arası tasarlanmıştır. Bu Rus Kültür Merkezi, Slav dilleri Eğitimcileri ve Tercümanlar Derneği Katılımları, Türkiye Rusya Büyükelçiliği, Rusya Başkonsolosluğu, Rusya Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Türkiye Rusya Parlamentolar Arası Destek Grubu Ankara, Rus Dünyası Vakfı Moskova, İstanbul Valiliği, yarışmaların gerçekleşeceği kent ve ilçelerdeki idari birimler, kamu kuruluşları, özel şirketler ve eğitim kurumları tarafından desteklenmektedir. Yarışma Rus diline sahip Türkiye’de yaşayan Türk, Rus öğrencilerin tespit edilmesi, Rusya Türkiye arası bağlantıların güçlendirilmesi, çift dil konuşan çocukların, Rus dilini öğrenme ve devam etmelerine teşvik amaçlıdır.