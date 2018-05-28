Marmaris’te Rus Dili Olimpiyatı’nda sonuçlar belli oldu

Yarışmada 7 yaşındaki Murat Sezgin ile 8 yaşındaki Selin İbişbirinci olarak, Alanya’da düzenlenecek olan Türkiye geneli finalde mücadele edecek.

Marmaris Çağdaş Bilim Koleji’nde ünlü Rus Yazar Turgenyew, Rus Milli Marş Yazarı Sergey Mikhalkov adına düzenlenen Rus Dili Olimpiyatı gerçekleştirildi. Türkiye Rusya ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi amacıyla yapılan yarışmaya, ana dili Türkçe ve Rusça olan, Marmaris’te ikamet eden 6-15 yaş aralığında 40 çocuk katıldı. Rus Dili Olimpiyatları’na Rusça konuşabilen, Türk ve Rus öğrencilerin, Rus dilini öğrenmesine ve devam etmelerine teşvik amacıyla yapılan yarışmada, 6-9 yaş grubunda, 7 yaşındaki Murat Sezgin ile 8 yaşındaki Selin İbiş birinci oldu. Murat Sezgin ve Selin İbiş, Ekim ayı içerisinde Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenecek olan Türkiye geneli finale katılma hakkı elde etti. Altay Kalakavan, Derya Sanar ve Efe Deniz İşler, 6-9 yaş grubunda 2’inci oldu. 10-15 yaş grubunda Amaliy Ay birinci, Kaan Kalkavan ikinci ve Denis Şimşek 3’üncü oldu.

Rusça Dili Olimpiyatı Marmaris ayağında, Olga Sezgin, İrina Kurtuluş ve Anna Küçüker jüri olarak görev aldı. Organizasyon yardımcıları, Ludmila Sanar ve Galina Kalkavan projeye destek verdi. Rus Olimpiyatlarının Marmaris ayağına, Marmaris Belediyesi, Çağdaş Bilim Koleji, TÜRSAB ve turizmci Okan Kalakavan sponsor oldu. Juri üyelerinden Olga Sezgin, “ Bu yarışmaya destek veren Marmars Belediyesi’ne, Çağdaş Bilim Koleji’ne, TÜRSAB’a ve turizmci Okan Kalkavan’a destek ve ilgileri için çok teşekkür ederiz” dedi.