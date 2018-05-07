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07 Mayıs 2018 17:07

Marmaris’te seyyar satıcılara sıkı takip

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaz aylarının gelmesiyle birlikte seyyar satıcılara karşı Zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Marmaris’te seyyar satıcılara sıkı takip

07 Mayıs 2018 17:07

Bölgede yapılan çalışmalar sonucu diğer turizm kentlerine göre seyyar satıcıların büyük ölçüde azaldığına dikkat çekildi.


İlçede,Barlar sokağı, Yat Limanı, Atatürk Caddesi, Uzunyalı gibi bölgeler ile Marmaris Belediyesi’nin sorumlu olduğu tüm alanlarda yapılan çalışmalarda seyyar satıcılara göz açtırılmıyor. Yetkililer seyyar satıcıların sağlıksız gıda satışının yanında vergi kaybına da neden olduğunu hatırlatarak “Seyyar satıcılar kamu alanını işgal ediyor ve haksız rekabete neden oluyor. Çoğu seyyar satıcı da turistleri fahiş fiyat uygulayarak dolandırıyor. Aynı zamanda çevre ve görüntü kirliliği yaratıyorlar. Bu görüntüler çağdaş kent Marmaris’e yakışmıyor” dedi.


Zabıta Müdürlüğü Ocak 2018’den bu yana 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 38. maddesinin 1. fıkrasına göre 14 adet cezai işlem uyguladı. Vatandaşlardan gördükleri seyyar satıcıları Zabıta 153 numaralı telefona bildirmelerini isteyen Zabıta görevlileri, seyyar mal almamaları yönünde de vatandaşları uyardı.




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