Marmaris’te sokak hayvanlarının zehirlenmesi olayı adliyeye taşındı

Geçtiğimiz günlerde köpeklerin zehirlenerek telef edilmesinin ardından şimdi de ilçede kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce kedilerin zehirlendiğini ve bir çok hayvanın telef olduğunu belirten hayvanseverler hayvan zehirlenmesi olayının artarak devam ettiğini belirttiler.

Muğla Doğa ve Hayvan Hakları Platformu’na üye olan, Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER), Marmaris İçmeler DOHAYKO ve İçmeler Kedileri Koruma Barındırma ve Kurtarma Derneği temsilcileri ile Hisarönü Mahallesi’nde köpekleri zehirlenen aile yaşananlara tepki göstermek için basın açıklaması yaptı. İlçede sokak hayvanlarının kasıtlı olarak zehirlendiğini dile getiren hayvanseverler sokak hayvanlarına karşı da tarım ilacı kullanıldığını belirterek yetkililerden destek istediler.

Sorunun sadece hayvanseverlerin değil toplumun bir sorunu olduğunu kaydeden MAHAKDER Başkanı Tülay Yıldız, “Üzücü bir olay için Marmaris Adliyesi’ndeyiz. Hisarönü’nde duvarların üstünden atılan zehirle katledilen Şila ve Zeytin için yaptığımız açıklamadan sonra, bugün benzeri bir olay yaşanmasıyla şoke olduk” diyerek konuyla ilgili suç duyurunda bulunduklarını söyledi.

Haynseverlerin suç duyurusuna ilişkin konunun gönüllü avukatlığını yaptığını belirten Marmaris Kent Konseyi Başkanı Necmettin Yankol ise “Bizler Marmaris Kent Konseyi olarak yaptığımız açıklamalarda, insan odaklı, hayvan hakları odaklı ve doğa odaklı olduğunu açıklamıştık. İlçemizdeki hayvan haklarını koruma dernekleriyle sıkı bir işbirliği içeresindeyiz. Katledilen hayvanlar için kent konseyi ve bir avukat olarak destek vermek için buradayız. An itibariyle savcılığa dilekçe verdik. Durumun takipçisi olacağız” dedi.