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04 Temmuz 2017 21:24

Marmaris’te tarla yangını büyümeden söndürüldü

Muğla’nın Marmaris ilçesinde tarım alanında çıkan ot yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Marmaris’te tarla yangını büyümeden söndürüldü

04 Temmuz 2017 21:24


Yangın, ilçeye 25 kilometre uzaklıktaki Orhaniye Mahallesi’nde meydana geldi.Tarım arazisinden geçen elektrik tellerinin koparak birbirine temas etmesi sonucu çıkan kıvılcımlar otları tutuşturdu. Kısa sürede araziyi saran alevler rüzgarında etkisiyle büyüdü. Ekili alanda meydana gelen yangını o sırada devriye görevi yapan bölge trafik ekipleri fark ederek itfaieyye haber verdi. Kısa sürede yangın alanına ulaşan orman işletme müdürlüğü arazözleri ile belediye itfaiye ekipleri, alevlere zamanında müdahale ederek yangını söndürüp ormanlık alana sıçramasını önledi.Yaklaşık 1 hektarlık tarım alanının zarar gördüğü yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.




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