Marmaris’te trafik kazası: 1 ölü

Kaza, Marmaris ilçe girişine 3 kilometre mesafedeki Marmaris-Gökova duble yolunun Karadere mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Rafet Büyükdağ, eşi Binnaz Büyükdağ ile birlikte yol kenarındaki çeşmeden su doldurmak için Karadere mevkiine gitti. Rafet Büyükdağ yol kenarına park ettiği 35 ERP 42 plakalı otomobiline damacanaları yerleştirirken, Aslı Çetin (33) idaresindeki 34 VZ 4912 otomobil çarptı. Büyükdağ, çarpmanın etkisiyle otomobille birlikte 50 metre sürüklendi. Rafet Büyükdağ, olay yerinde hayatını kaybetti. Büyükdağ’a çarpan otomobilin ön camı sağ tarafı parçalanırken sürücüsü ve yanındaki yolcular yaralanmadı. Sürücü Çetin, polis ekiplerince gözaltına alındı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.