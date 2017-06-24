Marmaris’te trafik kazası 6 yaralı

Kazada arkadan çarpılan araç ikiye bölündü.

Alınan bilgiye göre, kaza dün gece 03.00 sıralarında Marmaris -Gökova duble yolunun 16’ıncı kilomtersindeki Çetibeli mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, İ. Ç (41) yönetimindeki 06 BC 3567 plakalı otomobil, Marmaris-Gökova karayolunun Çetibeli mevkisinde aynı yöne giden Ufuk Özdemir’in (22) kullandığı 60 ND 660 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada arkasından darbe alan araç ikiye bölündü. Araçta bulunan sürücü Ufuk Özdemir, Ahmet Selim Sönmez (24), Deniz (15), Erdal (27), Berkecan (14) ve Uğur Karakuş (13), yaralandı. Ağır yaralanan Erdal Karakuş , Marmaris Devlet Hastanesi’ndeki ilk tedavisinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.