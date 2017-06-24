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24 Haziran 2017 16:29

Marmaris’te trafik kazası 6 yaralı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir otomobilin önünde seyrden başka bir araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Marmaris’te trafik kazası 6 yaralı

24 Haziran 2017 16:29

Kazada arkadan çarpılan araç ikiye bölündü.


Alınan bilgiye göre, kaza dün gece 03.00 sıralarında Marmaris -Gökova duble yolunun 16’ıncı kilomtersindeki Çetibeli mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, İ. Ç (41) yönetimindeki 06 BC 3567 plakalı otomobil, Marmaris-Gökova karayolunun Çetibeli mevkisinde aynı yöne giden Ufuk Özdemir’in (22) kullandığı 60 ND 660 plakalı otomobile arkadan çarptı.


Kazada arkasından darbe alan araç ikiye bölündü. Araçta bulunan sürücü Ufuk Özdemir, Ahmet Selim Sönmez (24), Deniz (15), Erdal (27), Berkecan (14) ve Uğur Karakuş (13), yaralandı. Ağır yaralanan Erdal Karakuş , Marmaris Devlet Hastanesi’ndeki ilk tedavisinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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