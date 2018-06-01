Marmaris’te turizm güvenlik toplantısı yapıldı

Konaklama tesislerine ilişkin güvenlik ve kimlik bildirimleri ile ilgili yeni mevzuatların anlatıldığı toplantıda huzurlu ve güvenli bir tatil sezonu için alınması gereken tedbir ve önlemler de görüşüldü. İlçe genelinde turizm sektöründe faaliyet gösteren firmalarda çalışacak kişilerin işe başlamadan önce de tüm kayıtlarının incelendiği belirtildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği, kent merkezinde faaliyet gösteren otel işletmecileri, müdür ve güvenlik müdürleriyle toplantı düzenledi. İlçe merkezindeki bir otelde düzenlenen toplantıda güvenlik ve kimlik bildirimleri ile ilgili yeni mevzuatlar ilgililere slayt gösterimle anlatıldı. Asayiş Büro Amirliği Kimlik Bildirim bölümünde görevli polis memurları, yeni mevzuatlar ve otelcilerin yapması gereken yazışmaları anlattı. Ardından İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Toygun, alınacak güvenlik tedbirleri konusunda bilgilendirmede bulundu.

“Güven ve huzurumuzu el birliği ile arttıracağız”

Kimlik bildirimlerinin terör tehdidine karşı önemli olduğunu söyleyen İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Toygun, “Konaklama sektöründe faaliyet halindeki işletmelerin kimlik bildirim yapması çok önemlidir. İşe aldığınız bir kişi kimlik bildirimini yapmaz ve bu kişi örgüt mensubu olarak uyuyan hücreyse eyleme geçtiğinde hepimizin canı yanar. Bunun örneklerini Antalya ve Bodrum’da yaşadım. Bir kişi işe giriyor. İşletme kimliğini bildirmiyor. 6 ay sonra eyleme geçiyor. Marmaris, dünyaya açılan bir kapı. Bu kapıda yaşanabilecek bir olay hem sizleri hem de ülkemizi etkiler. Önleme faaliyetleri tek güvenlik güçleri ile olmaz. Özellikle turizmcilere büyük görev düşüyor. El birliği ile yapacağımız çalışma ile sorunları ortadan kaldırırız. Bu toplantıların amacı sizlerin sorun ve taleplerini dinlemektir. Bu taleplere göre ortak akılla hareket ederek ilçemizin daha huzurlu ve güvenli olmasını sağlamaktır” dedi.

Turizm ile güvenliğin bir bütün olduğunu ve güvenlik olmadan turizm yapılamayacağına da dikkat çeken Emniyet Müdür Yardımcısı Toygun, “Tüm turizmcilerin yasa ve mevzuatlara uymalarını, bizlerle koordineli çalışmasını rica ediyoruz. Şimdiye kadar bir sorun yaşamadık bugünden sonra da göstermiş olduğunuz duyarlılıkla problem yaşamayacağız” dedi.