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14 Nisan 2017 14:30

Marmaris’te uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı

Muğla-Marmaris’te ilçeye giriş yapan bir otomobilde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu hap ile Bonzai maddesi ele geçirildi.

Marmaris’te uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı

14 Nisan 2017 14:30

Olayla ilgili biri kadın 3 kişi gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre; Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğünce yeni oluşturulan Uyuşturucu ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri , ilçeye uyuşturucu madde getirileceğini tespit edip 67 NC 605 plakalı otomobili takibi aldı. Araç ilçe girişinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada çanta içine zulalanmış 0.30 gram metamfetamin ,1 gram bonzai uyuşturucu maddesi ile 43 adet ectasy uyuşturucu hap ele geçirdi. Otomobilde bulunan Ş.A(24),B T (26) ve Ö.Y’yi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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