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23 Mayıs 2018 11:11

Marmaris’te yunus görüldü

Marmaris açıklarında yunus görüldü.

Marmaris’te yunus görüldü

23 Mayıs 2018 11:11

Tatilciler tur tekneleriyle birlikte yüzen yunusun fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaştı.



Marmaris’te yarı denizaltı özellikli tur teknesinde yerli ve yabancı turistler yunus gördü. İlk defa canlı olarak yunus gören turistler cep telefonlarıyla o anı ölümsüzleştirdiler. Gezi teknesi etrafında dolaşan yunus su yüzeyine çıkarak izleyenlere su püskürttü. Tatilci ve turistler yunusla keyifli anlar yaşadı. Yaklaşık 10 dakika tekne etrafında tur atan yunus derinlere dalarak gözlerden kayboldu. Bir su parkında bulunan dişi yunus için diğer yunusların körfeze geldiği ve sürekli İçmeler Mahallesi açığında dolaştığı öğrenildi.




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