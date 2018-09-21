Marmaris'te ‘yürü ve temizle' etkinliği

Marmaris Belediyesi'nin bir grup çalışanı bu sabah farklı bir etkinliğe imza attı. Sporla, sosyal sorumluluğun birleştiği, dünyada ‘plogging' adıyla yayılan akımı Marmaris'te “Yürü ve temizle” adıyla gerçekleştirdi.

Hem spor yapmak, hem de çevre temizliğine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu duyarlılık hareketi için mesai öncesi yollara düşen 8 kişilik ekip, sabah 07.00'da Aktaş'da buluştu. Ellerinde çöp poşetleriyle hem yol, hem de deniz kenarını temizleyen görevliler 1 saat içinde 10 torba çöp topladı. Etkinliğin her hafta farklı bir kurumla birlikte yapılması içinde girişimde bulunulacağı kaydedildi.

Uzmanlara göre plogging, sıradan bir yürüyüş ya da koşuya göre daha fazla kalori yaktırıyor. Nedeni ise plogging yapan kişilerin atıkları toplamak için yere eğildiklerinde daha fazla kalori harcıyor.