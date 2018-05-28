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28 Mayıs 2018 16:48

Marmaris’ten CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı İnce’ye para gönderdiler

Marmaris’te CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muhharrem İnce’ye destek amacıyla bir grup partili İnceye para yatırdı.

Marmaris’ten CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı İnce’ye para gönderdiler

28 Mayıs 2018 16:48


Marmaris’te CHP İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve partililer CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye destek amacıyla banka hesabına bağışta bulundu. İlgili Banka’da CHP’li inceye detsek vermek isteyenlerin diğer müşterilerin işini aksatmaması için ayrı bir bölüm açılarak gerçekleştirildi.


Bankada sıra numarası alan partililer açılan ayrı bir bölümde bağışlarını gerçekleştirdi. En az 50 lira limitli bağışları yapanlar fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. CHP üyesi Dilay Uçar para yatırarak sorumluluğunu yerine getirdiğini belirterek “Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir neferi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Bu sorumluluktan ziyade bir gönül işidir. Yüreğimizden kopanı bağışladık" dedi.




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