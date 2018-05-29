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29 Mayıs 2018 13:40

Martının çıkardığı yangında 60 dönümlük arazi kül oldu

Bodrum’un Kemer Mahallesi’nde çıkan yangında yaklaşık 60 dönümlük buğday arazisi kül oldu.

Martının çıkardığı yangında 60 dönümlük arazi kül oldu

29 Mayıs 2018 13:40

Yangına, buğday ekili tarla içinden geçerken elektrik tellerine çarparak kıvılcım çıkaran bir martının neden olduğu öğrenildi.


Kemer Mahallesi’nde iddiaya göre buğday ekili bir tarla içinden geçen elektrik tellerinde elektriğe çarpılan martının çıkardığı kıvılcımdan yangın başladı. Rüzgarla birlikte bir anda büyüyen yangın, çevredeki tarlalara da sıçradı. Yangını ihbar alan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Bodrum Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler, yangın mahalline intikal etti. Ekipler, geniş bir alana yayılan alevleri söndürebilmek için yoğun çaba sarf etti.


Uzun uğraşlar sonucu yangın söndürülürken, 60 dönümlük ekin alanı küle döndü. Buğdayları küle dönen çiftçiler ise büyük üzüntü yaşadı. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme yaptı.




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