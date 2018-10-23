MARUS açılışını kutladı

İçmeler'de bir otelin ev sahipliğinde düzenlenene etkinliğe Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolos 1.Yardımcısı Vyacheslav Mikhailov, Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner, Muğla Valiliği İl Göç İdaresi İl Müdürü Recep Batu, Dalaman Havaalanı CEO'su Hamdi Güvenç ve Türkiye'de faaliyet gösteren çeşitli Rus Kültür Dernekleri'nin temsilcileri katıldı. Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner konuşmasında MARUS'un Marmaris'te Marmaris Belediyesi ile Rus asıllı vatandaşlar ile işbirliğine ve Türkiye- Rusya arasındaki ilişkilere katkı yapacağına inandığını vurguladı. Açılış galasında Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolos 1.Yardımcısı Vyacheslav Mikhailov, Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner'e teşekkür plaketi sundu. Marmaris Rusya Kültür ve İşbirliği Derneği başkanlığını Olga Sezgin üstlendi.