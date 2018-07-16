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16 Temmuz 2018 13:39

Masaj salonlarına ’Kankanı al da gel’ baskını

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki bazı masaj salonlarında "Kankanı da al gel" şifresi kullanılarak fuhuşa aracılık ve yer temini ettikleri iddiasıyla 11’i kadın 20 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Masaj salonlarına ’Kankanı al da gel’ baskını

16 Temmuz 2018 13:39


Edinilen bilgilere göre Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezindeki yaklaşık 3 ay süren takip sonucu 13 masaj salonunda fuhuş yaptırıldığını belirledi. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 115 personel ile adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler, 11’i kadın 20 kişiyi gözaltına alınırken, 3 şüphelinin firarda olduğu ve arandığı öğrenildi. İş yerlerinde yapılan aramalarda cinsel gücü arttırıcı ilaçlar, 2 adet pompalı tüfek ile 1 adet tabanca da ele geçirildi.


Masaj salonlarda çalıştırılan 4 yabancı uyruklu, 59 kadının da ifadesine başvuruldu. İnternet üzerinden yapılan duyurularda ’Kankanı da al gel’ gibi şifreli sözlerin kullandığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.




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