Masaj salonlarına ’Kankanı al da gel’ baskını

Edinilen bilgilere göre Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezindeki yaklaşık 3 ay süren takip sonucu 13 masaj salonunda fuhuş yaptırıldığını belirledi. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 115 personel ile adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler, 11’i kadın 20 kişiyi gözaltına alınırken, 3 şüphelinin firarda olduğu ve arandığı öğrenildi. İş yerlerinde yapılan aramalarda cinsel gücü arttırıcı ilaçlar, 2 adet pompalı tüfek ile 1 adet tabanca da ele geçirildi.

Masaj salonlarda çalıştırılan 4 yabancı uyruklu, 59 kadının da ifadesine başvuruldu. İnternet üzerinden yapılan duyurularda ’Kankanı da al gel’ gibi şifreli sözlerin kullandığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.