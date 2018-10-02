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Mavi Balina- 2018 Davet Tatbikatı devam ediyor

NATO’ya üye ülkeler ile dost ve müttefik ülkelerin katıldığı, Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Mavi Balina-2018 Davet Tatbikatı devam ediyor.

NATO'ya üye ülkeler ile dost ve müttefik ülkelerin katıldığı, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Mavi Balina-2018 Davet Tatbikatı devam ediyor.


Tatbikata, Türk Deniz Kuvvetlerine ait deniz ve hava unsurlarının yanı sıra NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de yer alan Türkiye, Hollanda ve İspanya Deniz Kuvvetlerine ait üç fırkateyn ve üç helikopter ile ABD, Pakistan ve Romanya'nın deniz ve hava vasıtaları da iştirak ediyor.


Tatbikata ayrıca NATO Müttefik Deniz Komutanlığı karargahı ile Azerbaycan, Bahreyn, Cezayir, Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan'dan da personel katılıyor. Tatbikat kapsamında, denizaltı savunma harbi, denizaltı ve deniz hava harekatına yönelik eğitimler icra ediliyor. Tatbikat kapsamında antisubmarine savaşı, denizaltı ve deniz hava operasyonları ile ilgili sondajlar yapılıyor.

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