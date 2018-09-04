Mavi bayraklı halk plajında deniz dibi temizliği

Bodrum Belediyesi Kumbahçe/Paşatarlası Halk Plajı’nda, Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğünün organizasyonluğunda gerçekleşen çalışmaya Bodrum Belediyesi dalış ekibinden ikisi serbest, ikisi tüplü olmak üzere dört dalgıç katıldı. Dalış ekibinin çalışmaları yaklaşık 1 saat sürdü. Yapılan su altı temizliğinde battaniye, halat, meşrubat şişeleri, pet şişeler, plastik su bidonları vb. atıklar çıkarıldı.

Plajda bulunan yerli ve yabancı tatilciler de çalışmaları ilgiyle takip ederek, çevreye duyarlılıklarından ötürü Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’a ve personeline teşekkür etti.

Bodrum Belediyesi olarak, Bodrum’da yaşayan ya da Bodrum’a tatile gelen vatandaşları bilinçlendirmek ve deniz temizliğinde farkındalık oluşturmak için çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını ifade eden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Engin Doğan, “Daha önce ‘Bodrum için 3 dakika!’ sloganıyla başlattığımız etkinliğimizin ardından mavi bayraklı halk plajımızda deniz dibi temizlik çalışmasını gerçekleştirdik. Bodrum Belediyesi’nde görevli arkadaşlarımızla birlikte Kumbahçe’deki halk plajında yüzme alanı içi ve civarında yapmış olduğumuz deniz dibi temizliğinde 9,5 kg plastik, 4,2 kg metal, 4,5 kg cam 3,5 kg ahşap, 7 kg tekstil atığı olmak üzere toplamda 28 kg atık çıkardık. Bu atıkları da Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne teslim ettik” bilgisini verdi.

Gelecek nesillere daha temiz daha yaşanılası bir Bodrum bırakmak için çevremizi tutmanın ve doğamızı korumanın önemine işaret eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, “Bodrum Belediyesi olarak toplamda 8 adet mavi bayraklı halk plajımızla Türkiye’nin en fazla mavi bayraklı halk plajına sahibiz. Bodrum yarımadamız genelinde ise 33 farklı noktada halk plajına hizmet vermekteyiz. Denizlerimizin ve denizlerimizde yaşayan canlıların korunması için belediyemiz bünyesinde kurduğumuz dalış ekibiyle Bodrum koylarında deniz dibi temizlik çalışmalarını yürütüyoruz. Hatta buna ilerleyen yıllarda mavi yolculuğun rotası olan Gökova koylarını da ekledik. Amacımız hem koylarımızın daha temiz olması hem de çevreyi koruma bilincini yediden yetmişe tüm vatandaşlarımıza aşılamak” dedi.