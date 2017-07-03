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03 Temmuz 2017 13:59

Mavi yengeç yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor

Muğla’nın Ortaca ilçesindeki Dalyan Kanalından avlanan mavi yengeçler, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Mavi yengeç yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor

03 Temmuz 2017 13:59


Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) tarafından tatilcilere sunulan mavi yengeçler, deniz mahsulü seven yerli ve yabancı turistlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.


Akdeniz ve Ege kıyılarındaki 15 dalyanda doğal olarak üreyen, adını ayak ve kıskaçlarındaki mavi renkten alan yengeçler, protein değeri ve lezzetiyle de dikkat çekiyor.


Bölgeye gelen misafirlerin yengeci canlı görme şansı da yakaladıklarını aktaran DALKO Başkanı Arif Yalılı, “hazırlayıp misafirlerimize sunuyoruz. Bu kooperatif için çok ciddi bir gelir kaynağı, balığın olmadığı aylarda bölgedeki mavi yengeç potansiyelini değerlendirmeyi amaçladık. Çok büyük ilgi gördü” diye konuştu.


İstanbul’dan tatile gelen Uğur Dinç, “İstanbul’da yengeci çok yüksek maliyetlerle yiyebiliyoruz. Yerinde taze yiyebilmek çok büyük avantaj” dedi.


Bolu’da tatil için gelen Bahadır Tuncay ise şunları söyledi; “Özellikle mavi yengeç için geldim. Tadı harika, herkese Dalyan’ı görmesini ve mavi yengecin tadına bakmasını tavsiye ederim.”




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