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02 Ocak 2017 17:20

MBGCD, Deve güreşlerinde basına yönelik şiddeti kınadı

MBGCD, Deve güreşlerinde basına yönelik şiddeti kınadı

02 Ocak 2017 17:20

Bodrum’da düzenlenen deve güreşlerinde Basın mensuplarına yönelik gerçekleşen fiziki ve sözlü saldırı Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti tarafından kınandı.
Muğla Büyükşehir Gazeteciler Derneği Bodrum şubesi saldırı ile ilgili bir açıklama yayınladı. Saldırıya uğrayan basın mensupları ve dernek yönetimi konunun takipçisi olacaklarını belirtti.
Muğla Büyükşehir Gazeteciler Derneği, Bodrum Temsilciliğinden yapılan açıklamada, “Bugün Bodrum Kızılağaç mahallesinde gerçekleşen Deve güreşinde görevlerini yapan basın mensuplarına bir grup kendini bilmez saha görevlileri tarafından fiziki ve sözlü tacize uğradılar. Olay esnasında bir gazeteci arkadaşımızın cep telefonu gasp edilirken, telefonun içerisinde bulunan görüntü ve fotoğraflar silinmiştir. Jandarma ekiplerinin araya girmesiyle linç edilmekten kurtulan basın emekçilerine yapılan fiziksel ve sözlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bodrum gibi Dünyaya mal olmuş bir turizm kentinde yapılan bu denli çağ dışı olay, son derece kaygı vericidir. Gece gündüz demeden toplumun gözü kulağı olan basın temsilcileri, bu gibi organizasyonlarda tedbir alınmadığı ve yapılan işe saygı duyulmadı müddetçe tavrını koyacaktır. Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti olarak 2017 yılının ilk gününde sadece görevlerini yapan basın mensuplarına yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyor, organizasyonu düzenleyen yetkililerin konuyla ilgili gerekeni yapmasını bekliyor, konunun takipçisi olacağız” açıklaması yapıldı.



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