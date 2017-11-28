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28 Kasım 2017 12:24

Melis Burcu Küçük anısına sahne aldılar

Muğla Hayalhane-2 tiyatro ekibi tarafından sahneye konan Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı, Hıdır Öğünç’ün yönetmenliğini yaptığı ve Mehmet Topbaş’ın sanat yönetmenliğini ve oyunculuğunu üstlendiği ‘Bana bir şeyhler oluyor’ oyunu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM salonunda ücretsiz olarak tiyatroseverlerle buluştu.

Melis Burcu Küçük anısına sahne aldılar

28 Kasım 2017 12:24


Geçtiğimiz günlerde kalp krizi sonucu genç yaşta hayatını kaybeden Hayalhane-2 tiyatro ekibinin üyesi Melis Burcu Küçük anısına sahnelenen oyunda İstanbul’un küçük bir mahallesinde yasayan Duran ailesinin hikayesi anlatıldı. Fakir bir ailenin tüm parasını borsaya yatırması ve borsanın çökmesiyle varını yoğunu kaybeden Hilmi’nin yaşadıklarının izleyiciye aktarıldığı oyunda 2000 yılında baklava çalan çocukların haksiz yere cezaevinde yatmasından, kul hakkı yiyenleri eleştirmesine kadar değişik toplumsal mesajlar içeren oyunu özellikle genç nesil büyük ilgi gösterdi.




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