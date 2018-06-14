Memur-Sen ailesi Fethiye’de iftarda buluştu

Programa Memur-Sen İl Başkanı ve Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak’ın da yanı sıra, Muğla Milletvekili Adayı Muhittin Kayabaş, siyasi partilerin temsilcileri, Memur-Sen’e bağlı sendikaların Şube Başkanları, il, ilçe yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve STK temsilcileri katıldı.

Rahmet ve bereket ayı Ramazan ayının sonuna geldiklerini, Cuma günü Ramazan Bayramı’nın ilk gününü kutlayacaklarını belirten Uçak, sendikacılığın tek bir tarafa aitmiş gibi görüldüğünü, ancak bu algının rahmetli kurucu Genel Başkan Akif İnan’ın azmi ve mücadelesiyle değiştiğini kaydetti.

Millet iradesinin yolunun açılacağı her durumda inisiyatif aldıklarını anlatan Uçak, bunun en son örneğinin 16 Nisan’da gerçekleştiğini belirterek, "16 Nisan’da biz bu sürecin tarafıyız ve Memur-Sen olarak tercihimiz ‘evet’ diyerek 350 merkezde referandumun taşıyıcısı olduk. Çünkü biz parlamenter sistemin istikrarsızlığının bizlere kaybettirdiğini biliyoruz. Bizim hanlarımız, hamamlarımız yok, bizler sabit gelirlileriz ve bu yüzden istikrara ihtiyacımız var" diye konuştu.

Memur-Sen ailesi 16 Nisan’da neye ’Evet’ dediyse, 24 Haziran’da da bunun devamı için ’Evet’ diyeceğini belirten Uçak, “Bugün önümüzde Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi gibi önemli bir konu var" diyen Uçak, siyasi parti vekil adaylarının bu süreçte Memur-Sen’i ziyaret ettiklerini belirtti. Uçak, “Liderlere ’Biz bir kez daha eski Türkiye’ye dönmek istemiyoruz’ dedim. Geçmişte yaşanan tüm sıkıntıları dile getirerek bunların bir kez daha yaşanmaması gerektiğini söyledim. Ülkemiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçsin ve 5 yılı bulan hükümet etme süresi ile kalıcı istikrar temin edilsin’ dedik. ’24 Haziran’da da istikrar ve güçlü yönetim mümkün kılınmalı’ diyoruz. Cumhurbaşkanının yetkilendirilip, meclisin karar alamayacak bir noktada kalması, istikrarsızlığı doğurur” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda tüm is lam aleminin Ramazan Bayramı’nın kutlayan Memur Sen İl Başkanı Uçak, “Bir rahmet ve bereket ayının daha sonuna yaklaştık. Rabbim oruçlarınızı kabul etsin. Önümüzde önce Ramazan Bayramı, ardından 24 Haziran seçimleri var. Şimdiden tüm İslam aleminin Ramazan bayramını kutluyorum” dedi.