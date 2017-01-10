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10 Ocak 2017 15:59

Memur-Sen Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

Memur-Sen Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

10 Ocak 2017 15:59

Memur Sen Muğla İl Başkanı Önder Uçak, yayınladığı mesaj ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.
Uçak yaptığı açıklamada, “Kamuoyunu bilgilendirme, haber verme ve halk adına denetim yapma gibi son derece önemli bir görevi yürüten basın çalışanlarına, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesi açısından da önemli görevler düşmektedir. Basın, halkın doğru bilgi alması, aktüel gelişmelerden haberdar olması, dünyada olup bitenlerin farkına varabilmesi için elzemdir. Tarafsız, ilkeli, özgür ve basın ahlak kurallarına uyan medya, demokrasinin önemli kurumlarından ve olmazsa olmazlarından biridir. Özgür ve tarafsız bir basın, demokratik işleyişin sağlıklı yürümesini sağlamakla, millî iradeyi güçlendirmekle kalmaz; sağlıklı bir kamuoyunun oluşmasına, halkın gerçekleri öğrenmesine, temel hak ve özgürlüklerin gelişmesine de önemli katkılarda bulunur. Basın mensuplarının sorumluluklarını yerine getirebilmelerinin en önemli şartı, basın özgürlüğünün sağlanması ve korunmasıdır. Basın, görevini yaparken, evrensel meslek ilkelerini hayata geçirmeli, kamu yararını, özel hayata saygıyı, hukukun temel ilkelerini üstün tutan bir anlayışta olmalıdır. Bu yaklaşım, basına güveni sürekli kılacağı gibi, basının itibarını da daha yukarıya taşıyacaktır. Basın çalışanları, çok önemli ve güç bir görevi, karşılaştıkları onca zorluğa rağmen fedakârlıkla sürdürmektedir. Çalışan gazetecilerin haklarının korunması, daha iyi imkânlara kavuşturulmaları, güzel şartlarda hayatlarını, mesleklerini en iyi şekilde yapmalarını sağlayacaktır. Eğitim-Bir-Sen olarak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün, sendikal örgütlenmenin önünün açıldığı, sosyal ve ekonomik hakların teslim edildiği bir gün olmasını diliyoruz” dedi.



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