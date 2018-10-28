Memur-Sen İl Başkanı Uçak'tan 29 Ekim mesajı

Cumhuriyet'in ilanının 95'inci yıldönümünde mesaj yayımlayan Memur-Sen İl başkanı Önder Uçak, zor şartlar altında emperyalist devletlere karşı verilen milli mücadele sonrası kurulan Cumhuriyet'in sonsuza kadar yaşayacağını açıkladı.

Uçak yaptığı açıklamada, “Milletimiz, 95 yıl önce, Gazi Mustafa Kemal önderliğinde yaşlısı, genci, çocuğu, kadını ile yediden yetmişe, bütün dünyaya, istiklal ve istikbaline darbe vurulamayacağının dersini vermiştir. Zor şartlarda emperyalist devletlere karşı verilen İstiklal Harbi'nin neticesi olan Cumhuriyet, millî irade kararlılığının en somut zaferidir. Tarihin, yenidünyaların kapısını aralayan çok önemli aşamasında bulunuyoruz. Eğitimde arzulanan açılım ve atılımı gerçekleştiremezsek, geleceği taşıyamaz, geleceğe taşınamayız. Varoluşlarını istiklal ve istikbal idealiyle özdeştirmeyenlerin gelecekleri de olmayacaktır. Medeniyet değerlerimizle kaynaşmış istiklal yolumuz, tarihsel dayanaklara yaslanan bugünün, yarınlara hamle yapmasıyla ilerlemelidir. Çağın icapları değişse de varlığımıza kimlik kazandıran öz, değişmez değer olarak hep aynı kalacaktır. Millî irademizle özgür, özgür irademizle var olacağız. Yeni küresel zulüm ve meydan okumalara karşı ancak bilinçli, bütünlüklü bir duruşa sahip insanlarla cevap verebiliriz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Türk milletinden aldıkları güçle kurdukları ve aziz milletimizin 95. yılına eriştirdiği Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza kadar yaşatılacaktır. Türk milletinin birliğine, devletinin bağımsızlığına göz dikenler; kahramanlıklarla dolu Türk tarihini iyi okumalıdırlar. Türk tarihinin her sayfasında göreceklerdir ki; aziz milletimiz, canına kastedenleri gazabıyla kahretmiştir. Bunun tarihimizdeki örnekleri olduğu gibi 2016 15 Temmuz'da bir kez daha ortaya konmuştur. Bugün Türk milletine düşmanlık güdenlerin sonu da dün Çanakkale'deki, Sakarya'daki, Dumlupınar'daki düşmanların sonu gibi olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; silah arkadaşlarını ve bütün şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şâd, mekânları cennet olsun” dedi.