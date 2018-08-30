Diğer
Kategoriler
30 Ağustos 2018 12:28

Memur-Sen’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında bir mesaj yayımlayan Memur-Sen İl Başkanı ve Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, emperyalist devletlerin 96 yıldır bu topraklar üzerindeki kanlı ve işgal planlarının bitmediğini açıkladı.

Memur-Sen’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

30 Ağustos 2018 12:28


30 Ağustos, tarihsel iddiamızla yeni hedeflere yöneldiğimiz bu zorlu dönemde daha bir anlam ve önem arz ettiğini belirten Uçak, “Ecdadımız uğrunda büyük bedeller ödeyerek, bizlere her safhası parlak zaferlerle dolu şanlı bir tarih armağan etmiştir. 30 Ağustos, emperyalizme karşı baş eğmemeye, var kalmaya kararlı bir milletin irade beyanının taçlandığı bir tarihin ifadesi, hiçbir zaman esaret ve dayatmaya boyun eğmeyeceğinin göstergesidir. Emperyalist devletlerin 96 yıldır bu topraklar üzerindeki kanlı işgal ve istila planları son bulmamıştır. 30 Ağustos, tarihsel iddiamızla yeni hedeflere yöneldiğimiz bu zorlu dönemde daha bir anlam ve önem arz etmektedir. Çalışmadan kazanılan değerler de zaferler de aldatıcı mahiyete sahiptir. Malazgirt, Mohaç, Çaldıran, Mercidabık ve Cumhuriyet’e giden çok önemli bir aşama olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki ‘Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ zaferi, inancıyla bütünleşen bir milletin yorulmak bilmez azminin onur veren armağanıdır. Günümüzde kazanımların, zafer ve yenilgilerin alan ve niteliği değişmiştir. Bilgi, ilim, bilim, sanat, teknoloji, ekonomi, iletişim, yönetişim, ancak başarılı olanların var olabildikleri yeni zafer alanlarıdır. Şimdi ekonomiden bilime, eğitimden kültüre, teknolojiye, sosyal dayanışmaya kadar hayatın her alanında yeni zaferler kazanmamız gerekmektedir. Ülke ve millet olarak içinden geçtiğimiz bu zor, sıkıntılı dönemde birlik ve beraberlik içinde tesis edilecek barış ve kardeşlik ruhu, tarihi ve yeni zaferleri tamamına erdirecektir. Aksi hâlde, zaferler ideal hayatların, ideal birlikteliklerin kazanımına dönüşemez. Hiç şüphe yok ki, içinde bu heyecanı yitirmeyen milletimiz yeni zaferlerle müjdelenecektir. Eğitim Bir-Sen olarak, başta ekonomiyi krize sokmayı amaçlayan çok yönlü dış saldırıların ülke ve milletimize yenilgi yaşatmayı amaçladığını biliyor ama her kötü niyetli girişimin sonuçsuz kalacağına, kazanacağımız yeni zaferlerle darmadağın olacağına da inanıyoruz. Birlik içinde yeni zaferler elde edecek, yeni zaferlerle büyüyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, bize bu zaferi armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç