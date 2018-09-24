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Menteşe 'de kumar baskını

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir kahvehaneye yapılan baskında bozuk para atılarak haksız kazanç sağlanan kumar makinesi ele geçirildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir kahvehaneye yapılan baskında bozuk para atılarak haksız kazanç sağlanan kumar makinesi ele geçirildi.


Muğla'nın Menteşe İlçesinde polisin suç ve suçlulara karşı olan mücadelesi kapsamında Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından ortaklaşa bir kahvehaneye baskın yapıldı. Baskında bozuk para atılarak haksız kazanç sağlanan kumar makinesi ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak işletme sahibi hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenilirken, yetkililer kumar oynatılmasına karşı mücadelenin aynı kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

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