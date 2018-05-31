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31 Mayıs 2018 12:44

Menteşe Devlet Hastanesi 2019’da faaliyete geçiyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kendi hizmet binasına taşınmasının ardından atıl durumdaki eski bina 2’nci basamak hastaneye dönüştürüldü.

Menteşe Devlet Hastanesi 2019’da faaliyete geçiyor

31 Mayıs 2018 12:44

Menteşe Devlet Hastanesi olarak hizmet verecek binadaki tadilatın 2019 yılında tamamlanarak hizmete girmesi bekleniyor.


AK Parti Muğla Milletvekili adayı Yelda Erol Gökcan yaptığı açıklamada, “Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni hizmet binasının merkezi yerleşim alanının dışında olması, çevresinde bulunan alanın orman arazisi ve hizmeti destekleyici birimlerin (eczane, medikal, restoran, taksi durağı vs..) hastane etrafında yapılanmasının şu anki şartlarda mümkün olmaması, ilçenin hastaneye olan uzaklığı ve artan hasta talepleri gibi unsurlar göz önüne alındığında; Muğla merkezde 100 yataklı 2’nci basamak sağlık tesisi inşa edilmesi bir ihtiyaç haline geldi. Muğla Merkezde bulunan eski Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmet binalarının C ve D bloklarının tadilattan ve güçlendirmeleri yapılarak, yeni yapılan ek poliklinik binasının da bu komplekse katılarak 100 yataklı Devlet Hastanesi olarak yeniden hizmete açılması planlanmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından söz konusu binaların güçlendirme projeleri ve tadilat projeleri hazırlatılmakta olup; 2019 yılında hastanemizin hizmete açılması planlanmaktadır" dedi.




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