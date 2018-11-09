Menteşe Devlet Hastanesi ihalesi 22 Kasım'da

Muğla'da yıllarca ayrı binalarda SSK ve Devlet Hastanesi olarak hizmet veren binalardaki tadilat ve onarım işi ihalesi 22 Kasım'da yapılacak. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni hizmet binasına taşınmasının ardından atıl durumda kalan binalar tadil ve onarımın ardından Menteşe Devlet Hastanesi olarak hizmet verecek.

“Vatandaşların talepleri yerine getirildi”

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Ak Parti İl Başkanı Kadem Mete ve İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer, Menteşe Devlet Hastanesi'nin Acil Servis bölümü önünde Menteşe Devlet Hastanesi'nde gelinen son nokta konusunda açıklama yaptılar. Ak Parti İl Başkanı Kadem Mete, “Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesini hayata geçirdikten sonra burada hizmet veren bina şu anki durumu ile atıl duruma geçmişti. Eğitim ve Araştırma Hastanesi faaliyete geçtikten sonra gerek vatandaşlarımızdan, gerekse bu hastanenin etrafındaki esnaflarımızdan buradaki hastanenin yeniden hayata geçirilmesi konusunda ciddi talepler ile karşılaştık. Biz de konuyu hem vekillerimiz ile Sağlık Müdürümüz ile ve Bakanlığımız ile görüştükten sonra gerekli adımları atmıştık. Araya seçim girmişti. Seçim sonrası yeni seçilen Muğla Milletvekillerimiz Bakanlığımız ile yaptıkları girişimleri sonucunda bugün iyi bir noktaya geldik” dedi.

22 Kasım'da ihalesi yapılacak

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Menteşe Devlet Hastanesi'nin esnafların ve vatandaşların uzun süredir beklediği bir müjde olduğunu belirterek, “Sağlık Bakanımız ile görüştük ve geçici ruhsat da çıktı. İnşallah yapım, onarım ve tadilat ile ilgili ihale sürecine girilecek. 22 Kasım ihale tarihi ve yapım aşaması da yaklaşık 4 ay sürecek. 2019 yılında inşallah hasta kabulüne başlayacak. Özellikle Menteşe ilçemizdeki esnaflarımız, eczacılarımız ve Menteşe merkezde yaşayan vatandaşlarımızın beklediği bir talepti. Biz de buğun bunun müjdesini veriyoruz. İnşallah 2019 yılında hasta kabulüne başlayacağız” dedi.

İki anjiyo ünitesi geliyor

AK Parti Milletvekili Gökcan, yeni hizmete giren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Anjiyo ünitesi eksikliği ile ilgili de, “Bu konuda gerek Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, gerek Sağlık Bakanımız ve Bakan Yardımcılarımız ile görüşmemizin sonunda Türkiye Hudut Sahiller Genel Müdürlüğü bir ihale yaptı. Önümüzdeki günlerde inşallah iki anjiyo ünitesini Eğitim ve Araştırma Hastanesine kazandıracağız. Belki üçüncü anjiyo ünitemiz de olacak. Üçüncü anjiyo ünitemiz de belin anjiyosunda kullanılacak. Eğitim ve Araştırma hastanemizde hemşehrilerimizin uzun zamandır beklediği bir talepti. İnşallah ünitelerimiz geldikten sonra vatandaşlarımızın anjiyolarını Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapacağız” dedi.