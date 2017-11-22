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22 Kasım 2017 13:03

Menteşe Göledi ve sulamasında çalışmalar aralıksız sürdürülüyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Muğla’da inşa edilen Kavaklıdere Menteşe Göledi ve sulamasında çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Menteşe Göledi ve sulamasında çalışmalar aralıksız sürdürülüyor

22 Kasım 2017 13:03

Sulama projesinin devreye alınması ile yörede 2 bin 626 dekar zirai arazi suyla buluşacak.


Çalışmalara ara verilmeden devam edilen Menteşe Göledi temelden 37,30 metre yükseklikte inşa ediliyor. 29 milyon TL yatırım bedelli gölette fiziki gerçekleşme oranı yüzde 32’ye ulaştı. 1 milyon 400 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip olacak tesiste depolanacak su ile bölgedeki 2 bin 626 dekar zirai araziye sulama suyu temin edilecek.


Ekonomiye Yıllık 2 Milyon 404 TL Katkı


Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Menteşe Göledi ve sulamasının en kısa zamanda hizmete alınacağını belirterek şunları söyledi: “Ara vermeden devam ettiğimiz çalışmalarla ilk olarak göleti, ardından da sulamasını tamamlayacağımız bu tesisle 2 bin 626 dekar zirai araziyi suya kavuşturmayı hedefliyoruz. Projeyi tamamladığımızda 2017 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 2 milyon 404 TL katkı sağlamayı planlıyoruz”




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