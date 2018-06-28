Menteşe kent meydanına kavuşuyor

Kent Meydanı düzenlemesi ile ilgili Menteşe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalandı.

Protokole göre proje yapımı ve tam olarak Büyükşehir Belediyesi’ne teslim görevi Menteşe Belediyesi’ne, Kent Meydanı ihalesi ve inşaat yapımı Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne verildi. Menteşe İlçesi eski garaj alanına yeni yapılacak Kent Meydanı ile il merkezi yeni bir çehre kazanacak.

Yeni yapıda 4 kat yeraltı otoparkı yer alıyor. Şehir merkezinin park sorununa çözüm olması beklenen yeraltı otoparkı 31’i engelli olmak üzere 593 araç kapasitesine sahip olacak. Ayrıca peyzaj düzenlemeleri ile çağdaş bir görünüme kazanacak Kent Meydanı’nda 3 adet kafe, 25 dükkan bulunuyor. Parsel alanı 6937 m2, inşaat taban alanı 2587 m2, toplam inşaat alanı 24 bin 127 m2 olan alanda yapımına başlanacak Kent Meydanı 420 iş gününde tamamlanacak ve 36 Milyon 344 Bin TL’ye mal olacak.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş eski garaj alanında yargı sürecinin sona erdiğini ve Menteşe’nin meydanına kavuşacağını belirterek, “Seçimlerden önce söz verdiğimiz gibi, eski garaj alanı Kent Meydanı oluyor. Menteşe’miz en önemli projelerden biri olan eski garaj alanı için de yer teslimi yapıldı. Büyükşehir Belediye’mizin üstlendiği proje ile bu alan Kent Meydanı ve yeraltı otoparkı oluyor. Vatandaşlarımıza bu alanın meydan olacağı sözünü vermiştik. Kent merkezindeki park sorunu da bu proje ile büyük ölçüde çözülecek. Muğla mimarisi özelliğine sahip dükkanlar ile Kent Meydanı, Menteşe’mize yeni bir çehre kazandırarak, kentimizin prestij noktası haline gelecek. Muğla’mızda ve Menteşe ilçemizde kısa sürede büyük projelere imza atan Büyükşehir Belediye’mize ve Başkanımız Dr. Osman Gürün’e Kent Meydanı projesindeki destekleri için de teşekkür ediyorum.” dedi.

“Kent Meydanı Bir Buluşma, Toplanma Noktası Olacak”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün eski garaj alanın il merkezinin önemli bir konumunda olduğunu yeni yapılan proje ile Muğla’nın ve Menteşe İlçesi’nin yeni bir yaşam alanı kazanacağını söyledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Muğlamızda vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran, şehrimize yakışan hizmetleri önem, aciliyet sırasına göre ve en önemlisi bazı süreçlerin tamamlanmasından sonra gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi olarak Muğlamıza 951 Milyon TL yatırımla en fazla yatırım harcaması yapan kurumuz. Muğla’mızın il merkezi Menteşe İlçe’mizde eski garaj alanına Kent Meydanı düzenlemesi ve yeraltı otoparkı ile uzun zamandır atıl durumdaki bir alanı daha yaşam alanı haline getiriyoruz. Yeni Kent Meydanı şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu ortadan kaldıracak, hemşerilerimizin aileleri ile vakit geçirebileceği bir toplanma ve buluşma noktası olacak. Bu projede Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi işbirliğinin en güzel örneklerinden biridir. Menteşe Belediye Başkanımız Bahattin Gümüş’e ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi.