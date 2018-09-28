Menteşe Belediyesi'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği baca yakma töreni ile başladı.

Muğla Müzesi önünde düzenlenen ve Menteşe Belediyesi Halk Oyunları grubunun gösterisiyle başlayan şenlikte daha sonra Menteşe Belediyesi'nin projeleri, yatırımları ve 4 yıl boyunca yapılan çalışmaların gösterildiği video gösterimi yapıldı.

Ev sahibi sıfatıyla törenin açılış konuşmasını yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “En büyük değerimiz olan yaşam kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmak, değerlerimize sahip çıkmak için Menteşe Kültür ve Sanat şenliğimizin bu yıl dördüncüsünü düzenliyoruz. Halkımızdan aldığımız güçle, kentimizin tarihine ve kültürüne sahip çıkıyoruz. Cumhuriyetimizin değerleri, atamızın ilke ve devrimleri ışığında hizmet etmeye, toplumumuzun her kesimiyle iç içe olmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Gümüş'ün konuşmasının ardından Muğla Zihinsel Engelliler Derneği ve Muğla Engelliler Derneği halk dansları topluluğu gösterisi yapıldı. Şenlik açılışı, baca yakma töreni ve barış güvercinleri uçurulmasının ardından kortej yürüyüşü ve Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla sona erdi.