Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği başlıyor

-Menteşe Belediyesi'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Kültür ve Sanat Şenliği 28 Eylül ‘de baca yakma töreni ile başlayacak. Şenliğin 2. günü Konakaltı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek söyleşiye Prof. Dr. İlber Ortaylı katılacak.

Menteşe Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği 28 Eylül 2018 Cuma günü baca yakma töreni ile başlıyor. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, şenliklerde 7'den 77'ye herkese hitap edecek etkinliklerin düzenleneceğini belirterek, “Geleneksel Menteşe Kültür ve Sanat şenliklerimizin dördüncüsü, 28 Eylül Cuma Günü baca yakma törenimiz ile başlıyor. Şenlikler kapsamında konserler, sergiler, kitap imza ve tanıtım günleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, yarışmalar gibi birbirinden güzel etkinliklerimiz olacak. Ülkemizin en sevilen yazarlarından Prof. Dr. İlber Ortaylı ile birbirinden değerli yazarlar bizlerle birlikte olacak. Şenliklerimizde büyük bir hayran kitlesine sahip Duman'nın yanı sıra Kolpa ve Aynur Aydın Menteşe'de sahne alacaklar. Geleneksel Yayla Kavun Yarışması, Rahvan At yarışları, Trap-Skeet atışları olacak. Kentimizin çok değerli yazarlarının kitap imza günleri olacak. Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz şenliklerimiz sırasında kaybettiğimiz çok değerli ağabeyim, gazeteci yazar Ünal Türkeş'i adına düzenlediğimiz etkinlikle anacağız. Baca yakma törenimiz ve kortej yürüyüşü ile başlayacak olan şenliklerimize tüm halkımızı bekliyoruz. “ dedi.