Menteşe, modifiye tutkunlarını buluşturdu

Muğla'da bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen "Muğla Auto Show Tuning" etkinliği ile modifiye tutkunları bir araya geldi. Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde bulunan Sosyo Kültürel Alanda Çağdaş Elektronik'in spoNsorluğunda, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen etkinliğe İzmir, Aydın, Adana, Denizli, Antalya, İstanbul, Ankara, Bursa, Manisa ve Muğla'dan yaklaşık 500 araç katıldı.

Muğla Çağdaş elektroniğin kurucuları olan Süleyman ve Erman Turhan, etkinliğe olan ilginin her geçen yıl arttığını belirterek, "Geçen sene 2'ncisini gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize modifiye tutkunları yaklaşık 300 araç ile katılmıştı. Bu yıl bu rakam 500 araca yükseldi. Birlik ve beraberliği pekiştirmek için böyle bir etkinlik düzenliyoruz. Burada güzel dostluklar var. Herkes burada araçlarını tanıtarak etkinliğe renk katıyor. Modifiye araç, aslında bir tutku. İnsanlar araçlarına özel ilgi gösteriyorlar. Birçok insan, bu araçlara zevki için para harcıyor" diye ifade ettiler.